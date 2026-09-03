Thursday, September 3, 2026
Facebook Instagram Mail X Youtube
Home ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೆಬಿನಾರ್‍ನಲ್ಲಿ ನವೀನತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೆಬಿನಾರ್‍ನಲ್ಲಿ ನವೀನತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ

By
Kalaburgi_Newsroom
-

ಕಲಬುರಗಿ, ಸೆ.3: ನಗರದ ನೂತನ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎನ್.ವಿ. ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ “ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು” ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಒಂದು ದಿನದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ವೆಬಿನಾರ್ ಅನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2ರಂದು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು.
ಡಾ. ಮೀನಾ ಪಾಟ್ಕಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಪೆÇ್ರ. ಕೆ. ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹಾಗೂ ಪೆÇ್ರ. ಜಿ.ವಿ. ಸುಬ್ಬಾ ರೆಡ್ಡಿ, ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜೆ ಎನ್ ಟಿ ಯು ಅನಂತಪುರ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ), ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು, ಆಧುನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಅಮೂಲ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ವಿಷಯದ ಹೊಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಕುರಿತು ಉತ್ತಮ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದವು.
ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾ. ದಯಾನಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪೆÇ್ರ. ಗೋವಿಂದ ಪೂಜಾರ್ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜ್ಞಾನವರ್ಧನೆ, ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆಯಾಯಿತು.
ಎನ್.ವಿ. ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು,ವೆಬಿನಾರ್‍ನ ಸಂಚಾಲಕಿ ಡಾ. ಅಶ್ವಿನಿ ಕೆ.ಆರ್. ಅವರು ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಗಣ್ಯರು, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸಂಘಟಕರು, ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.ವೆಬಿನಾರ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

© 2025 Copyright of Sanjevani. All Rights Reserved.