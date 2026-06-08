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Home ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ರೇವೂರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಿಂದನೆ,ಜೀವಬೆದರಿಕೆ: ಬಿಜೆಪಿ ಎಸ್‍ಸಿ ಮೋರ್ಚಾ ಖಂಡನೆ

ರೇವೂರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಿಂದನೆ,ಜೀವಬೆದರಿಕೆ: ಬಿಜೆಪಿ ಎಸ್‍ಸಿ ಮೋರ್ಚಾ ಖಂಡನೆ

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Kalaburgi_Newsroom
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ಕಲಬುರಗಿ,ಜೂ 8: ಕೆಕೆಆರ್‍ಡಿಬಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪಾಟೀಲ್ ರೇವೂರ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿ ಜೀವ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ, ಬಿಜೆಪಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಮೋರ್ಚಾ ನಗರಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಜನಕೇರಿ ಅವರು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನುಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾಭವನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಆಯೋಜಿಸಿದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಕಳೆದ ಜೂನ್ 1 ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಎದುರುಗಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪಾಟೀಲ್ ರೇವೂರ ಅವರು, ಅಳಂದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕೋಮುಗಲಭೆ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಪೆÇಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಮಾಡಿದ ಕೇಸನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂಪಡೆದಿರುವದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಕಲಬುರಗಿ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ದಿ. ಖಮರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಅವರು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಲಬುರಗಿಯನ್ನು “ಮಿನಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ” ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂಬ, ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದವರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪಾಟೀಲ್ ರೇವೂರ ರವರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಜಾರ ಪೆÇಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸುತ್ತಿರುವದು ಖಂಡನೀಯ ಎಂದರು.
ಜೂನ್ 3 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 7 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಜಾರ್ ಪೆÇಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಎದುರುಗಡೆ ಏಕಾಏಕಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪಾಟೀಲ್ ರೇವೂರ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು, ಯಾವುದೇ ಕೋಮುಗಲಭೆ ಆಗದಂತೆ ಪೆÇಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರಾದ ರಾಜು ವಾಡೇಕರ, ರಮೇಶ ವಾಡೇಕರ, ಪ್ರತೀಪ ಭಾವೆ, ವಿನೋದ ಓಂಕಾರ, ರಾಜು ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ರಂಜಿತಕುಮಾರ ಮೂಲಿಮನಿ, ಕೃಷ್ಣಾ ತಂಗಡಗಿ, ಪ್ರದೀಪ ಬಾಚನಾಳ, ಸಚಿನ್ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಅನೀಕಕುಮಾರ ಬೆಳಕೇರಿ, ಅಮೃತ ಕುರುಕೋಟಾ, ಭೀಮಾಶಂಕರ ಬಂಕೂರ, ವಿಕಾಸ ಕರಣಿಕ, ಆನಂದ ಚವ್ಹಾಣ ಹಾಗೂ ಇತರರಿದ್ದರು.

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