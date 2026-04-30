ತಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ಹುಷಾರ್: ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ಬೆದರಿಕೆ

ಟೆಹರಾನ್ ಏ.೩೦- ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೊಸ ಅಸ್ತ್ರ ಬಳಸುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಸದ್ಯ ಶಮನಗೊಂಡಿರುವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸಿವೆ.
ಇರಾನ್ ಬಳಸುವ ಹೊಸ ಅಸ್ತ್ರ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ “ಹೃದಯಾಘಾತ” ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು . ನಮ್ಮ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ಹುಷಾರು ಎಂದು ಇರಾನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಇರಾನ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಮೂರು ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದು, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯವು ಎಂದಿಗೂ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದೆ
ಇರಾನ್ ನೀಡಿದ ಮೂರು ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರದ ತೈಲ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ “ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇರಾನ್ ಈ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದೆ
ಇರಾನ್ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಕಮಾಂಡರ್ ರಿಯರ್ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಶಹರಾಮ್ ಇರಾನಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆದರುವ” ಹೊಸ ಆಯುಧದೊಂದಿಗೆ “ಬಹಳ ಬೇಗ” ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಸೇನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಎಂದು ಕರೆದ ಅವರು ಇರಾನ್ ಶತ್ರುಗಳು ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ರಚೋದಿತ ಆಕ್ರಮಣದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ .ಮಿಲಿಟರಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸೇನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ಇರಾನ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬಂದಿವೆ.
ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ದಿಗ್ಬಂಧನ; ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿಯ ದಿಗ್ಬಂಧನದಿಂದಾಗಿ ಇರಾನ್ನ ಅನಿಲ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗಳು ಮತ್ತು ತೈಲ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ .ಇರಾನ್ನ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಹೊರತು ದಿಗ್ಬಂಧನ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಳ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ’ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಇರಾನ್ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಯಾವುದೇ ತೈಲ ಬಾವಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.