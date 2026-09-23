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ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ 11 ತಾಲೂಕು ಬರ ಪೀಡಿತ ಘೋಷಣೆ: ಶಾಸಕ ಅಲ್ಲಂಪ್ರಭು ಸ್ವಾಗತ

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Kalaburgi_Newsroom
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ಕಲಬುರಗಿ,ಸೆ.23-ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ 11 ತಾಲೂಕು ತೀವ್ರ ಬರಪೀಡಿತ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಬೆಳೆಹಾನಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಅರ್ಹ ರೈತರಿಗೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ನೆರವು ತಲುಪಿಸಲು ಈ ಘೋಷಣೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಶಾಸಕರಾದ ಅಲ್ಲಂಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಬರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಚಿವರಾದ ಡಾ.ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ್, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವ ಡಾ.ಅಜಯ್ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ ಅವರ ಶ್ರಮವನ್ನು ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿಯೂ ಮಳೆಯ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಬರ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ನೆರವು ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಹಾನಿಯಿಂದ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಟ್ರೂಥಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ನೆಲಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸರ್ಕಾರ ತೀವ್ರ ಬರಪೀಡಿತ ತಾಲ್ಲೂಕಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈಗ ಬೆಳೆಹಾನಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆಯವರೆಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ಆ ಕೆಲಸವೂ ನಡೆಯಲಿದೆ. ರೈತರು ಸಹಕರಾ ನೀಡುವಂತೆ ಶಾಸಕರು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಹಾನಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾನಿಯ ವಾಸ್ತವ ಪ್ರಮಾಣ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಅರ್ಹ ರೈತರಿಗೆ ನೆರವು ದೊರೆಯುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸಕರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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