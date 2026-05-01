ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಯುವ ಭರತನಾಟ್ಯ ತಂಡ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ ೧-ವಿದುಷಿ ಲತಾಶ್ರೀ ಗೌಡ, ರಿಷಿಕಾ ಲೋಕೇಶ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯುಷಾ ಎಸ್. ಗೌಡ ಅವರು ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕ ಮೇರುಗೈಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಸಮರ್ಪಿತ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದೆಯರ ತಂಡವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಗುರು ವಿಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ನೃತ್ಯ ನಿಕೇತನದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ಮತ್ತು ಏಕೀಕೃತ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರು ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದ ಕುಂಭಮೇಳ ಮತ್ತು ಯುವ ದಸರಾ, ತಿರುಪತಿಯ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠ ಮತ್ತು ಮೆಲ್ಕೋಟೆಯ ಚೆಲುವನಾರಾಯಣ ದೇವಾಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿವೆ.
ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ವಿಜಿ ರಾವ್ ಅವರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ, “ಭರತನಾಟ್ಯವು ಶಿಸ್ತು, ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಒಂದಾಗಿಸಿ ಕಾಲಾತೀತ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಪವಿತ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ” ಎಂಬ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತತ್ತ್ವದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ, ಈ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕಲೆಯ ಶ್ರೀಮಂತ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಲು ಅವರು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ತಂಡವು ಈಗ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಉತ್ಸವಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಲೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಕಲಾ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಹತ್ವದ ಘಟ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ.