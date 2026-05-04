Monday, May 4, 2026
ಕಲಬುರಗಿ ಎಲ್‍ಪಿಜಿ ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ಎಸ್‍ಯುಸಿಐ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ

Kalaburgi_Newsroom
ಕಲಬುರಗಿ,ಮೇ.4-ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಅನಿಲದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಏರಿಸಿದೆ. ಇದರ
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ 2078.50 ರೂ. ಇದ್ದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್‍ಗಳ ಬೆಲೆ ಈಗ ದಾಖಲೆಯ 3071.50 ರೂ.* ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅಗಾಧ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಹೋಟೆಲ್‍ಗಳಿಗೆ, ಉಪಹಾರ ಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಣ್ಣ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಹೊಡೆತ ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ಹೊರೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವುದರಿಂದ, ಹೋಟೆಲ್ ಊಟ, ಆಹಾರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸೋಷಲಿಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್) ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರ್.ಕೆ.ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್‍ನ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಗಳೂ ಸಹ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಆತಂಕವಿದ್ದು, ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆಗಳ ಮಟ್ಟವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಿಗಿಯಲಿದೆ. ಇದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೀವನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಸ್ತರಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿಗಳ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಶರಣಾದ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಇರಾನ್‍ನಿಂದ ಅಗ್ಗದ ತೈಲವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಈಗ ಅಮೆರಿಕದ ತೈಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ. ಎಲ್‍ಪಿಜಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಠಿಣವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಹೊರೆಯನ್ನು ಶೋಷಿತ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೇರುವ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲು ನಾವು ಪೀಡಿತ ಜನತೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಸರ್ಕಾರವು ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

