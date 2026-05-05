ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ ಶಾಲು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ

ಕಲಬುರಗಿ,ಮೇ 5: ನಗರದ ಪೆÇಲೀಸ್ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ (ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ) ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಾಲು ಅವರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಂತಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಲವಾದ ಬದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ, ನಗರದ ಪೆÇಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಈ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನೇಮಕಾತಿಯು ಕಲಬುರಗಿಯಾದ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
