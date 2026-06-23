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ನಿವೃತ್ತ ಎಎಸ್‍ಐ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

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Kalaburgi_Newsroom
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ಕಲಬುರಗಿ,ಜೂ.23-ಪೆÇಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದ ಎಎಸ್‍ಐಯೊಬ್ಬರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಘಟನೆ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಿ ಕಾಲೋನಿಯ ನಿವಾಸಿ ತುಳಜಪ್ಪಾ ಬಲವಂತಪ್ಪಾ ದಣ್ಣೂರ (74) ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು.
ಮೃತ ತುಳಜಪ್ಪಾ ಅವರು ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪೆÇಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಇವರು ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್.ಜಿ.ನಗರ ಪೆÇಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

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