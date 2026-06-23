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ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ಲೇನ್ಗೆ ಸ್ಟುಡಿಯೊ ಆರಂಭ

By
Hubli_Newsroom
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ಬೆಳಗಾವಿ, ಜೂ೨೩: ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಆಧಾರಿತ ಗೃಹ ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸ ಬ್ರಾ÷್ಯಂಡ್ ಹೋಮ್ಲೇನ್ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಅನುಭವ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

ಈ ಸ್ಟುಡಿಯೊವನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ, ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಕನ್ಸೋರ್ಟಿಯಂನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ್ ತುಬಾಚಿ, ಹಾಗೂ ಕ್ರೆಡೈ (ಅಖಇಆಂI) ಬೆಳಗಾವಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯುವರಾಜ್ ಹುಳಜಿ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ಲೇನ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಮುಖ ಗಣ್ಯರು ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯಮಿ ಮಹೇಶ್ ಜಿ. ಚೊನ್ನಾಡ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಹೇಶ್ ಚೊನ್ನಾಡ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾದ ಈ ಸ್ಟುಡಿಯೊ, ಹೋಮ್ಲೇನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸ ಪರಿಣತಿ, ಕಾರ್ಖಾನೆ ಬೆಂಬಲಿತ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ, ಬೆಳಗಾವಿಯ ಮನೆಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸುಗಮ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುವ ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕುರಿತು ಹೋಮ್ಲೇನ್ನ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ತನೂಜ್ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ. ಮನೆಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ಮತ್ತು ಆಶಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ವಾಸಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಕುರಿತು ಶಿಮಹೇಶ್ ಜಿ. ಚೊನ್ನಾಡ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಗೃಹ ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜಿತ ಮತ್ತು ಊಹಿಸಬಹುದಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ನಗರದ ಮನೆಮಾಲೀಕರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಹಾಗೂ ನಿರಾಯಾಸ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

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