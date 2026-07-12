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Home ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ಎಸ್‍ಐಆರ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಶಾಸಕಿ ಕನೀಜ್ ಫಾತಿಮಾ

ಎಸ್‍ಐಆರ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಶಾಸಕಿ ಕನೀಜ್ ಫಾತಿಮಾ

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Kalaburgi_Newsroom
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ಕಲಬುರಗಿ,ಜು.12: ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕಿ ಕನೀಜ್ ಫಾತಿಮಾ ಉತ್ತರ ಶಾಸಕ ಮತ್ತು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯ ಫರಾಜ್ ಉಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಅವರು ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 15, 16, 13, 3 ಮತ್ತು 24 ಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (ಎಸ್‍ಐಆರ್) ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಎಸ್‍ಐಆರ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿದರು.
ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು. ಮತ್ತು ಎಸ್‍ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರು ತಮ್ಮ ಎಣಿಕೆ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಕಾಲಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮತವೂ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮತವೂ ಮುಖ್ಯ ಎಂದರು

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