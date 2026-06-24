ಜೂನ ೨೫ ರಿಂದ ಧೂಪದಾಳ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಯರ ಜಾತ್ರೆ

ಮುನವಳ್ಳಿ,ಜೂ.೨೪: ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿA ಭಾವೈಕ್ಯತೆಗೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಧೂಪದಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ೫ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಜರಗುವ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಯರ ಜಾತ್ರೆ ಮಹೋತ್ಸವ ಜೂನ್ ೨೫ ರಿಂದ ಸೋಮವಾರ ದಿ೨೯ ರ ವರೆಗೆ ಜರುಗಲಿದೆ.
ಜೂನ೨೫ ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದAತೆ ಉಭಯ ದೇವಿಯರನ್ನು ಪುರ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಗ್ರಾಮದೇವತೆಯರಿಗೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಹಾಗೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗ್ರಾಮದೇವತೆರಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮತ್ತು ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ ನೇರವೇರುವುದು. ನಂತರ ದೈವದ ವತಿಯಿಂದ ಉಡಿ ತುಂಬಲಾಗುವುದು. ಗ್ರಾಮದ ಮುತ್ತೆöÊದೆಯರಿಗೆ ಕಂಕಣ ಕಟ್ಟವುದು. ನಂತರ ಹೊನ್ನಾಟ ಜರುಗುವುದು. ಬಾಬದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದು. ಸಾಯಂಕಾಲ ೪ ಘಂಟೆಗೆ ಧರ್ಮಸಭೆ ಜರಗುವುದು. ಸಭೆಯ ದಿವ್ಯ ಸಾನಿಧ್ಯವನ್ನು ಯಕ್ಕುಂಡಿ ಕುಮಾರೇಶ್ವರ ವಿರಕ್ತಮಠದ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ವಹಿಸುವರು. ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಯಕ್ಕುಂಡಿ ಕುಮಾರೇಶ್ವರ ವಿರಕ್ತಮಠದ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ದೇವರು ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಖ್ಯಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಮಹಾಂತೇಶ ಕೌಜಲಗಿ ಮತ್ತು ಸವದತ್ತಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ವಿಶ್ವಾಸ ವೈದ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರುಗಳಾದ ಜಗದೀಶ ಮೆಟಗುಡ್ಡ, ಡಾ|| ವಿಶ್ವನಾಥ ಪಾಟೀಲ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ವಿರುಪಾಕ್ಷ ಮಾಮನಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ದಿ ೨೬ ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಉಡಿ ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ನಂತರ ಹೊನ್ನಾಟ ಜರುಗುವುದು.ರಾತ್ರಿ ೧೦ ಘಂಟೆಗೆ ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ನಾಟಕ ಜರಗುವುದು.ಶನಿವಾರದಿ:೨೭ ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಉಡಿ ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ನಂತರ ಹೊನ್ನಾಟ ಜರುಗುವುದು.ರಾತ್ರಿ ೧೦ ಘಂಟೆಗೆ ಡೊಳ್ಳಿನ ಪದಗಳು ಜರಗುವುದು.ರವಿವಾರ ದಿ:೨೮ ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಉಡಿ ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ನಂತರ ಹೊನ್ನಾಟ ಜರುಗುವುದು.ರಾತ್ರಿ ೧೦ ಘಂಟೆಗೆ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರಗುವುದು. ಸೋಮವಾರ ದಿ: ೨೯ ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಯರಗೆ ಪರಸ್ಥಳ ಭಕ್ತರಿಂದ ಉಡಿ ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಂತರ ಹೊನ್ನಾಟ ಜರುಗುವುದು.ನಂತರ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ.