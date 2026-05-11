ನವದೆಹಲಿ,ಮೇ.೧೧-ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (ಬಿಜೆಪಿ) ನೇತೃತ್ವದ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ.
ಇದೀಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಅವರು ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (ಎಸ್ಐಆರ್) ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅವರು ಕಟುವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತರೂರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಲಾಭ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಿಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬವು ರಾಜ್ಯದ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎಸ್ಐಆರ್ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಸುಮಾರು ೯.೧ ಮಿಲಿಯನ್ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸುಮಾರು ೩.೪ ಮಿಲಿಯನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಾವು ನಿಜವಾದ ಮತದಾರರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ೯೧ ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತರೂರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಆ ಪೈಕಿ, ೩.೪ ಮಿಲಿಯನ್ ಜೀವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಾವು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಮತದಾನದ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು, ಆದ್ದರಿಂದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಕೆಲವು ನೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೩.೧-೩.೨ ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಮಾನ್ಯ ಮತದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನವು ಮತದಾನದ ವೇಳೆಗೆ ಬಗೆಹರಿಯದೆ ಉಳಿದಿವೆ ಎಂದು ತರೂರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಎಸ್ಐಆರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರುವುದು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಶಶಿ ತರೂರ್, ಬಿಜೆಪಿಯ ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರ ಸುಮಾರು ೩ ಮಿಲಿಯನ್ ಮತಗಳಷ್ಟಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿಇದು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮತದಾರರ ಮೇಲ್ಮನವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಅರ್ಹ ಮತದಾರರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ಮತಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ೩ ಮಿಲಿಯನ್ ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿದೆ.ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಕಲಿ ಅಥವಾ ವಲಸೆ ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಶಶಿ ತರೂರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.