ಬುಮ್ರಾ ಲಭ್ಯತೆ: ಮಂಜ್ರೇಕರ್ ಕಳವಳ

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂ. ೮: ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸಂಜಯ್ ಮಂಜ್ರೇಕರ್ ಅವರು ವೇಗಿ ಜಸ್ ಪ್ರಿತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಭ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಸ್ಟಾರ್ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ತಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬದ್ಧರಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜಪಾನ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಗಾಗಿ ಭಾರತದ ೧೫ ಸದಸ್ಯರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬುಮ್ರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಸರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ೨೦೨೬ ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬುಮ್ರಾ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ ೧೩ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಆಧುನಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ದೈಹಿಕ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಮಂಜ್ರೇಕರ್, ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಹಾದಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಬುಮ್ರಾರನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು.
ಸೋನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಂಜ್ರೇಕರ್, ಬುಮ್ರಾ ಸಣ್ಣ ಟಿ೨೦ ನಿಯೋಜನೆಯ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಿತ್ತು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
“ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್, ಆ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇನ್ನೂ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗಳ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿದೆ. ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಇರುವ ಪಾವಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏಷ್ಯಾ ಗೇಮ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆದರೆ ಬುಮ್ರಾ ಯಾರೋ; ಅವರ ಲಭ್ಯತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಬುಮ್ರಾ ಭಾರತದ ಟಿ೨೦ ನಾಯಕನಾಗಲು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಟಿ೨೦ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ” ಎಂದು ಮಂಜ್ರೇಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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