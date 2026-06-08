ನೇಮರ್ ಸೇರಿ ೮ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕೊನೆಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫುಟ್ ಬಾಲ್

ನವದೆಹಲಿ,ಜೂ.೮-ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ದಿನ ಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ೧೧ ರಿಂದ ಜುಲೈ ೧೯ ರವರೆಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಿವೆ.
ಒಂದೇ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ೪೮ ತಂಡಗಳು ಆಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ, ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಲೊ ಮತ್ತು ನೇಮರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂಟು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಗಿರಲಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ನ್ಯೂಯರ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದರು.ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿ ಹಿಂಪಡೆದು ೨೦೨೬ ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.
ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ (ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ)
೨೦೨೨ ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಮೆಸ್ಸಿ, ಇದು ಅವರ ಕೊನೆಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ೩೯ ವರ್ಷದ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರನೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವೇಳೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ೪೩ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಲಿದ್ದು, ಅವರು ಆಡುವುದು ಬಹುತೇಕ ಅಸಾಧ್ಯ. ಮೆಸ್ಸಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ೨೬ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, ೧೩ ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೊನಾಲ್ಡೊ (ಪೋರ್ಚುಗಲ್)
ಇದು ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಅವರ ಆರನೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯವೂ ಆಗಲಿದೆ. ೪೧ ವರ್ಷದ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ೨೨ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಂಟು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಅವರಿಗೆ ೪೫ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗುವುದರಿಂದ ಅವರ ಮುಂದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯವೂ ಅಸಂಭವವಾಗಿದೆ.
ಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ನ್ಯೂಯರ್ (ಜರ್ಮನಿ)
ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ನ್ಯೂಯರ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ೪೦ ವರ್ಷದ ನ್ಯೂಯರ್ ಅವರ ಐದನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಗಿರಬಹುದು.
ಗಿಲ್ಲೆರ್ಮೊ ಒಚೋವಾ (ಮೆಕ್ಸಿಕೊ)
ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಗಿಲ್ಲೆರ್ಮೊ ಒಚೋವಾ ಅವರಿಗೆ ೪೦ ವರ್ಷ. ಇದು ಅವರ ಕೊನೆಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಎಂದು ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಆರನೇ ಸೀಸನ್ ಆಗಿರಲಿದೆ.
ಲೂಕಾ ಮಾಡ್ರಿಕ್ (ಕ್ರೋಯೇಷಿಯಾ)
೪೦ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಲುಕಾ ಮಾಡ್ರಿಕ್, ರೊನಾಲ್ಲೊ ನಂತರ ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ. ಮಾಡ್ರಿಕ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಪ್ರೊಯೇಷಿಯಾ ೨೦೧೮ ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತಿದೆ. ೨೦೨೨ ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಯೇಷಿಯಾ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಅವರ ಐದನೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಗಿರಲಿದೆ.
ನೇಮರ್ (ಬ್ರೆಜಿಲ್)
ನೇಮರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ೩೪ ವರ್ಷದ ಅವರು ನಿರಂತರ ಫಿಟೈಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಬಹುದು. ನೇಮರ್ ಇದುವರೆಗೆ ೧೩ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಗಲಿದೆ.
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲಾಹ್ (ಈಜಿಪ್ಟ್)
ಈ ಆಟಗಾರನು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈಜಿಪ್ಟ್ ತಂಡವನ್ನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬಾರಿ, ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಕಳಪೆ ಫಾರ್ಮ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ೩೩ ವರ್ಷದ ಸಲಾಕ್ಗೆ ಇದು ಕೊನೆಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಂತರ, ಸಲಾಹ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡು ಕ್ರಮೇಣ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಸ್ಯಾಡಿಯೊ ಮಾನೆ (ಸೆನೆಗಲ್)
೩೪ ವರ್ಷದ ಸ್ಯಾಡಿಯೊ ಮಾನೆ ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೆನೆಗಲ್ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಫಾರ್ವಡ್?ರ ಕೊನೆಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಲಿವರ್ಪೂಲ್ ಮತ್ತು ಬೇಯರ್ನ್ ಮ್ಯೂನಿಚ್ನ ಮಾಜಿ ವಿಂಗರ್ ಸ್ಯಾಡಿಯೊ, ೨೦೨೧ ರಲ್ಲಿ ಸೆನೆಗಲ್ ತಂಡವನ್ನು ಮೊದಲ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕಪ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು, ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲುವ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಗಳಿಸಿದರು. ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ೨೦೨೨ ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಯಾಡಿಯೊ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ.
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