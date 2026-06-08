ಚೊಚ್ಚಲ ಗ್ರಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಕಿರೀಟ ಗೆದ್ದ ಜ್ವೆರೆವ್

ಪ್ಯಾರಿಸ್, ಜೂ.೮ – ಜರ್ಮನಿಯ ಟೆನಿಸ್ ತಾರೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಜ್ವೆರೆವ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಚೊಚ್ಚಲ ಗ್ರಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಕಿರೀಟ ಗೆದ್ದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು.
ಭಾನುವಾರ ರೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಯಾರೋಸ್ ನ ಫಿಲಿಪ್ ಚಾಟ್ರಿಯಾರ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐದು ಸೆಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದು ವಿಜೃಂಭಿಸಿದರು. ಸತತ ಮೂರನೇ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿದ ಜ್ವೆರೆವ್, ವಿಶ್ವದ ೩ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಆಟಗಾರ ಇಟಲಿಯ ಫ್ಲಾವಿಯೊ ಕೊಬೊಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ೬-೧, ೪-೬, ೬-೪, ೬-೭ (೫), ೬-೧ ಸೆಟ್ ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟರು.
ಆದರೆ ಇದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಜ್ವೆರೆವ್ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಜಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಮತ್ತು ೧೬ ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹೋರಾಡಬೇಕಾಯಿತು.
ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಕೊಬೊಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ಕಠಿಣ ಆರಂಭದ ನಂತರ, ಇಟಲಿ ಆಟಗಾರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದರು. ಜ್ವೆರೆವ್ ಅವರನ್ನು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸೆಟ್ ವರೆಗೂ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜರ್ಮನ್ ಆಟಗಾರ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಧಾರೆಯೆರೆದರು ಪಂದ್ಯವು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಕೊಬೊಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಸುಕಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ಜ್ವೆರೆವ್ ಐದನೇ ಸೆಟ್ ನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದರು.
ಕೊಬೊಲ್ಲಿಯ ಫೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಷಿಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದಾಗ, ಜ್ವೆರೆವ್ ಸಂತೋಷದ ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಕುಸಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಟೆನಿಸ್ ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳ ಹೃದಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು.
ಜರ್ಮನ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಮೂರು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಫೈನಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ೨೦೨೦ ರ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನಿಕ್ ಥೀಮ್ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಸೆಟ್ ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ ಸೋತಿದ್ದರು.
ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಐದು ಸೆಟ್ ಗಳ ರೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಯಾರೋಸ್ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದ್ದರು. ೨೦೨೫ ರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಜನಿಕ್ ಸಿನ್ನರ್, ಜ್ವೆರೆವ್ ಅವರನ್ನು ನೇರ ಸೆಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಹಿನ್ನಡೆಗಳು ಜ್ವೆರೆವ್ ಎಂದಾದರೂ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತ್ತು.
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