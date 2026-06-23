ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಜೋರ್ಡಾನ್ ಸೋಲು

ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ ,ಜೂ೨೩– ೨೦೨೬ ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಬೇ ಏರಿಯಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಡೆದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಗ್ರೂಪ್ ಜೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ಜೋರ್ಡಾನ್ ತಂಡವನ್ನು ೨-೧ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ, ನಾಕೌಟ್ ಹಂತ ತಲುಪುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ಚೆಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿತು, ಆದರೆ ಅವರ ಆಟಗಾರರು ಜೋರ್ಡಾನ್ನ ಬಲವಾದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಜೋರ್ಡಾನ್ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ೩೬ ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡರು. ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮೂಸಾ ಅಲ್-ತಮರಿ ಹೊಡೆದ ತಪ್ಪು ಸಮಯದ ಹೊಡೆತದಿಂದ ನಿಜಾರ್ ಅಲ್-ರಶ್ದಾನ್ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾದದ ಹೊರಭಾಗದಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ೧-೦ ಮುನ್ನಡೆ ನೀಡಿದರು.
ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಲಿನಿಂದ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ, ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ತಂಡವು ಜೋರ್ಡಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಮಗ್ರ ದಾಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ೧೦ ಕಾರ್ನರ್ ಕಿಕ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ಈ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ೬೯ ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ಬದಲಿ ಆಟಗಾರ ನಾಧಿರ್ ಬೆನ್ಬೌಲಿ ರಿಯಾದ್ ಮಹ್ರೆಜ್ ಪಾಸ್ನಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ೮೨ ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾದ ಅಮೀನ್ ಗೌರಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ೨-೧ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು.
೨೦೧೪ ರ ನಂತರ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಅವರು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ೧೧ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸೋಲಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಜೋರ್ಡಾನ್ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದೆ.