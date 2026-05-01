Friday, May 1, 2026
Facebook Instagram Mail X Youtube
Home ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ಸಿಐಐಎಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಪ್ರೊ.ಬಸವರಾಜ ಕೊಡಗುಂಟಿ ಆಯ್ಕೆ

ಸಿಐಐಎಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಪ್ರೊ.ಬಸವರಾಜ ಕೊಡಗುಂಟಿ ಆಯ್ಕೆ

By
Kalaburgi_Newsroom
-

ಕಲಬುರಗಿ,ಮೇ.1: ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಜಾಗ್ರತಾಧಿಕಾರಿ ಪೆÇ್ರ.ಬಸವರಾಜ ಕೊಡಗುಂಟಿ ಅವರು ಮೈಸೂರಿನ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಸಂಸ್ಥಾನದ ( ಸಿಐಐಎಲ್) ದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಯುಕೆ ಕುಲಪತಿಗಳಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು 6 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಖಾಯಂ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೊದಲೋ ಆವರೆಗೆ ಇವರನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಯುಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧ್ಯಾಪಕರೊಬ್ಬರು ದೇಶದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಮೈಸೂರಿನ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದ ವಿಸಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕುಲಪತಿ ಪೆÇ್ರ ಬಟ್ಟು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುಲಸಚಿವ ಪೆÇ್ರ ಆರ್ ಆರ್ ಬಿರಾದಾರ ಅವರು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

© 2025 Copyright of Sanjevani. All Rights Reserved.