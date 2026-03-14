ಇರಾನ್ ಖಾರ್ಗ್ ದ್ವೀಪದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್,ಮಾ.೧೪- ಇರಾನ್ನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ತೈಲ ರಫ್ತು ಕೇಂದ್ರವಾದ ಖಾರ್ಗ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ’ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ನಾಶಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಖಾರ್ಗ್ ದ್ವೀಪ ಇರಾನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ತೈಲ ರಫ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಇಂಧನ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ದಾಳಿಂ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಸರಬರಾಜನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇರಾನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಚ್ಚಾ ರಫ್ತುಗಳು ದ್ವೀಪದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಸುದ್ಧಿಗಾರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಈ ದಾಳಿಯು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ, ಇರಾನ್ನ ಕಿರೀಟ ರತ್ನವಾದ ಖಾರ್ಗ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಖಾರ್ಗ್ ದ್ವೀಪ ದೇಶದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಚ್ಚಾ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಇದೀಗ ಅಲ್ಲಿನ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಮೆರಿಕ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ತಾಜಾ ಉದಾಹರಣೆ ಪೆಂಟಗನ್ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಗರ ದಂಡಯಾತ್ರೆಯ ಘಟಕವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ . ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ದ ಇನ್ನಷ್ಟು ದಾಳಿ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ಣಾಯಕ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ದಾಳಿ:
ಇರಾನ್ನ ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ ೯೦ ಕಚ್ಚಾ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಖಾರ್ಗ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ “ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸಿದೆ” ಇದರಿಂದ ಇರಾನ್ ಜಂಬಾವಲ ಅಡಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ನ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳು ಹಾದುಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ತೈಲ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಅವರು ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಇರಾನ್ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ತೈಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್ಗಳು:
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಬೆಂಗಾವಲು ವಾಹನಗಳನ್ನು “ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ” ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸರಕುಗಳನ್ನು ಚೀನೀ ಯುವಾನ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೆ ಇರಾನ್ ಕೆಲವು ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಹಾದುಹೋಗಲು ಅನುಮತಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೆಂಟಗನ್ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಗರ ದಂಡಯಾತ್ರೆಯ ಘಟಕವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುಮಾರು ೨,೫೦೦ ನೌಕಾಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ನಾವಿಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ತ್ವರಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಘಟಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತಷ್ಟು ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.