Wednesday, April 15, 2026
Facebook Instagram Mail X Youtube
ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ "ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬರವಣಿಗೆ" ಕುರಿತು ಎರಡು ದಿನಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

By
Kalaburgi_Newsroom
-

ಕಲಬುರಗಿ,ಏ.15-ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಭಾಗವು ಏಪ್ರಿಲ್ 17 ಮತ್ತು 18 ರಂದು ಸಿಯುಕೆಯ ತರಗತಿ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಸೆಮಿನಾರ್‍ಹಾಲ್‍ನಲ್ಲಿ “ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬರವಣಿಗೆ” ಕುರಿತು ಎರಡು ದಿನಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು.
ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಕುಲಪತಿ ಪೆÇ್ರ. ಬಟ್ಟು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತ, ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಣೆ
ಮತ್ತು ಮಾನವಿಕ ಜ್ಞಾನ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಬೌದ್ಧಿಕ ಮೂಲಾಧಾರವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರು ತಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪೆÇ್ರ. ಬಸವರಾಜ ಡೋಣೂರ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಧಾನವು ಏಕಶಿಲೆಯ ಶಿಸ್ತಲ್ಲ; ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾತ್ಮಕ, ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು
ಮಿಶ್ರ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಾದ ರಚನೆ, ಶಿಸ್ತಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಉಲ್ಲೇಖದ ಪೆÇ್ರೀಟೋಕಾಲ್‍ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಚನಾತ್ಮಕ, ಶಿಸ್ತು-ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತರಬೇತಿಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಸಂಶೋಧನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ವೇಗ ಮತ್ತು ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡೀನ್ ಪೆÇ್ರಫೆಸರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ವಿಸಾಜಿ ಹೇಳಿದರು.
ಕರಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಮಹೇಂದ್ರ ಎಂ, ಪೆÇ್ರ. ಪಾಂಡಾ, ಡಾ. ರೇಣುಕಾ, ಡಾ. ಪ್ರಕಾಶ, ಡಾ. ಆಶಿಶ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿÉೀ ಇಈಐU ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹೈದರಾಬಾದÀ ದಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ಪೆÇ್ರ. ತಾರಕೇಶ್ವರ್ ವಿ.ಬಿ ಮತ್ತು ಪೆÇ್ರ. ನಿಖಿಲಾ ಎಚ್. ಎಂಬ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಧಾನ, ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾದರಿಗಳು, ಸಂಶೋಧನಾ ವಿನ್ಯಾಸ: ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬರವಣಿಗೆ, ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ, ಕೃತಿಚೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖ ಶೈಲಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು
ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

© 2025 Copyright of Sanjevani. All Rights Reserved.