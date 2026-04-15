ಸೇಡಂ,ಏ.15-ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಕನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೂಡಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಲಾರಿಗೆ ಎರಡು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಡಿಕ್ಕಿಯಾದ ಪರಿಣಾಮ ಮೂವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ರಾತ್ರಿ 11:00ಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ಮೃತರನ್ನು ಸೇಡಂನ ಸಂಜು (28) ಮತ್ತು ಕಾಶಿನಾಥ (18) ಹಾಗೂ ಮಳಖೇಡದ ಮಹೇಶ (33) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೇಡಂ ಪೆÇಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ: ಮೂವರ ಸಾವು
