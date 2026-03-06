೨೮೧ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ರದ್ದು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ

ನವದೆಹಲಿ,ಮಾ.೬-ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧವು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಜಾಗತಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿವೆ.
ಮಾರ್ಚ್ ೫ ರ ಗುರುವಾರ ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಟ್ಟು ೨೮೧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳು ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ.ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯ ೨೪ ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಹಾಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ, ೧,೪೬೧ ದೂರುಗಳನ್ನು ಏರ್ಸೇವಾ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಹಾಯವಾಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ೦೧೧-೨೪೬೦೪೨೮೩ ಮತ್ತು ೦೧೧-೨೪೬೩೨೯೮೭ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಚಿವಾಲಯವು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿಯಂತ್ರಕರು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದ ಮಧ್ಯೆ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಓಮನ್ ತಮ್ಮ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿವೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಜೆಡ್ಡಾ ಮತ್ತು ಮಸ್ಕತ್ಗೆ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಿವೆ.
ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ದುಬೈ, ಮಸ್ಕತ್ ಮತ್ತು ರಾಸ್ ಅಲ್ ಖೈಮಾಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೀಮಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇಂಡಿಗೋ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಎಂಟು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ೧೭ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಸ್ಪೈಸ್ಜೆಟ್ ಗುರುವಾರ ೧೩ ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಕಾಸಾ ಏರ್ನ ಮುಂಬೈ-ಜೆಡ್ಡಾ ರೌಂಡ್ಟ್ರಿಪ್ ಸೇರಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಬುಧಾಬಿ, ದೋಹಾ, ರಿಯಾದ್ ಮತ್ತು ಕುವೈತ್ಗೆ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ ೭ ರವರೆಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರೂಪ್ನ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸೇವೆಗಳು ಮಾರ್ಚ್ ೧೦ ರವರೆಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.
ಯುರೋಪ್, ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದ ರಿಂದ ಅವು ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ. ಏರುತ್ತಿರುವ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ರದ್ದತಿಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿವೆ. ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಹ ಆದಾಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸರ್ಕಾರವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.