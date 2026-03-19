ಇರಾನ್ ಆಡಳಿತ ‘ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ದುರ್ಬಲ

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಮಾ.೧೯: ಅಮೆರಿಕದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಪ್ತಚರ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಅವರು ಇರಾನ್ ಆಡಳಿತವು ಇನ್ನೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಸೈನಿಕ ಹಾಗೂ ನಾಯಕತ್ವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹತ್ವದ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇರಾನ್ನ ಸೈನಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆ ಆರಂಭವಾದ ಯುದ್ಧದ ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗುಪ್ತಚರ ವಿವರಣೆ ಇದಾಗಿದೆ.
ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ರ್ಯಾಟ್ಕ್ಲಿಫ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿಐಎ, ಎಫ್ಬಿಐ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಇರಾನ್ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣದ ಭೀತಿ ಉಂಟುಮಾಡಿತ್ತೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಗಬ್ಬಾರ್ಡ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದರು. “ತಕ್ಷಣದ ಭೀತಿ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೇ ಇದೆ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ನಡುವೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ಕೌಂಟರ್ಟೆರರಿಸಂ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೊಕೆಂಟ್ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ, ಇರಾನ್ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣದ ಅಪಾಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ರಾಟ್ಕ್ಲಿಫ್ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ, ಇರಾನ್ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದಲೇ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಆಡಳಿತವು ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿ, ಅದರ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ.
ಇನ್ನೂ, ಹೋರ್ಮುಝ್ ಕಣಿವೆಯಂತಹ ಮಹತ್ವದ ತೈಲ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದವು ಎಂದು ಗಬ್ಬಾರ್ಡ್ ಹೇಳಿದರು. ಯುದ್ಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಮಾರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಿದೆ.ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಇರಾನ್ ಆಡಳಿತವು ಕುಗ್ಗಿದರೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಸಿತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಗುಪ್ತಚರ ವರದಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.