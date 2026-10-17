ಕಲಬುರಗಿ: ಹಜರತ್ ಖ್ವಾಜಾ ಬಂದೇನವಾಜ್ (ರಹ.) ಅವರ ದರ್ಗಾದ 23ನೇ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿನ ಸಜ್ಜಾದಾ ನಶೀನ್ ಮತ್ತು ಖ್ವಾಜಾ ಬಂದೇನವಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕುಲಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದ ಹಜರತ್ ಡಾ. ಸೈಯದ್ ಶಾ ಗೇಸುದರಾಜ್ ಖುಸ್ರೋ ಹುಸೇನಿ (ರಹ.) ಅವರ ಎರಡನೇ ಉರುಸ್ ಅನ್ನು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಭಕ್ತಿ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.
ಜುಮಾದಲ್ ಅವ್ವಲ್ ತಿಂಗಳ 4ನೇ ದಿನದಂದು ಅಸರ್ ನಮಾಜ್ ಬಳಿಕ ದರ್ಗಾದ ಹಾಲಿ ಸಜ್ಜಾದಾ ನಶೀನ್ ಹಜರತ್ ಡಾ. ಹಾಫಿಜ್ ಸೈಯದ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಅಲ್ ಹುಸೇನಿ ಅವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂದಲ್ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು.
ದರ್ಗಾದ ಪವಿತ್ರ ಗುಂಬಜ್ ಎದುರಿನ ಬಾರಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸಂದಲ್ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಬಳಿಕ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತಬರುಕ್ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.
ಮಗ್ರಿಬ್ ನಮಾಜ್ ನಂತರ ದರ್ಗಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಿಯಾಝ್ ಶರೀಫ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ರಾತ್ರಿ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಗೀತದೊಂದಿಗೆ ಮೆಹಫಿಲ್-ಎ-ಸಮಾ ನಡೆಯಿತು.
ಗುರುವಾರ ಹಾಲಿ ಸಜ್ಜಾದಾ ನಶೀನ್ ಹಜರತ್ ಡಾ. ಹಾಫಿಜ್ ಸೈಯದ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಅಲ್ ಹುಸೇನಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದ ಭವ್ಯ ನಾತ್ ಮುಶಾಯಿರಾ ನಡೆಯಿತು. ಡಾ. ಸೈಯದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಅಲ್ ಹುಸೇನಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾದಾ ನಶೀನ್ ಅವರು ಡಾ. ಸೈಯದ್ ಶಾ ಖುಸ್ರೋ ಹುಸೇನಿ ಅವರ ಮೂರು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ (ಸ.ಅ) ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಸಿರಾಜನ್ ಮುನೀರಾ ಕೃತಿಯ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ನಾತ್ ಕವನಗಳ ಸಂಕಲನ ರಫಅನಾ ಲಕ ಝಿಕ್ರಕ್ ಕೃತಿಯ ಎರಡನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ರೋಮನ್ ಲಿಪಿಯ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಓದುಗರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿವೆ.
ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಾತ್ ಕವಿಗಳು ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ (ಸ.ಅ) ಅವರ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡುವ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ಣ ಕವನಗಳನ್ನು ವಾಚಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದೇನವಾಜ್ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು, ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಸೂಫಿ ಸಂತರು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಶನಿವಾರ, ಜುಮಾದಲ್ ಅವ್ವಲ್ ತಿಂಗಳ 5ನೇ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಸರ್ ನಮಾಜ್ ನಂತರ ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ಆನ್ ಪಠಣದ ಸಮಾಪ್ತಿ ಹಾಗೂ ಜಿಯಾರತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತಬರುಕ್ ವಿತರಿಸಲೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
ಡಾ. ಸೈಯದ್ ಶಾ ಖುಸ್ರೋ ಹುಸೇನಿ (ರಹ.) ಅವರ 2ನೇ ಉರುಸ್ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಣೆ: 3 ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ
ಕಲಬುರಗಿ: ಹಜರತ್ ಖ್ವಾಜಾ ಬಂದೇನವಾಜ್ (ರಹ.) ಅವರ ದರ್ಗಾದ 23ನೇ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿನ ಸಜ್ಜಾದಾ ನಶೀನ್ ಮತ್ತು ಖ್ವಾಜಾ ಬಂದೇನವಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕುಲಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದ ಹಜರತ್ ಡಾ. ಸೈಯದ್ ಶಾ ಗೇಸುದರಾಜ್ ಖುಸ್ರೋ ಹುಸೇನಿ (ರಹ.) ಅವರ ಎರಡನೇ ಉರುಸ್ ಅನ್ನು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಭಕ್ತಿ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.