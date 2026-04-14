ವಸತಿ ರಹಿತರ ಆಶ್ರಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ: ಸಮಾನತೆಯ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದ ಮಹೋತ್ಸವ

ಯಾದಗಿರಿ: ಏ.೧೪:ಸಮಾಜ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಮಹಾಮಂತ್ರದೊAದಿಗೆ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ೧೩೫ನೇ ಜಯಂತಿ ನಗರ ವಸತಿ ರಹಿತರ ಆಶ್ರಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವೈಚಾರಿಕ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕೇವಲ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವವಾಗಿರದೆ, ಸಮಾನತೆ, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿತು.
ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ, ನಗರಸಭೆ ಹಾಗೂ ಭಾರತಾಂಬೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೃದಯಂಗಮವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸಲಾಯಿತು.
ಭಾರತಾಂಬೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಭೀಮಾಶಂಕರ ದೊಡ್ಮನಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಉಜ್ವಲ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ, “ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಲ್ಲ, ಅದು ಅನಂತ ಜ್ಞಾನಸಂಪತ್ತಿನ ಮಹಾಸಾಗರ. ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕಿನ ದೀಪವಾಗಿದ್ದು, ಸಮಾನತೆಯ ಹೊಸ ಯುಗಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅವರ ಬರಹಗಳು ಮಾನವ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸಂಕಲನವಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಕೇಂದ್ರದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಬೀರಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಿಲ್ಲನಕೇರಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, “ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಮರೆಯುವ ಸಮಾಜ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆಗಳ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಯುವಜನತೆಗೆ ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಹಂಚುವುದು” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ, ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ವರ್ಗ ಬೇಧಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲಗೊಳಿಸಲು ಕಾನೂನುಗಳಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಮನಸ್ಸಿನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗಗಳ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ ಮಹನೀಯರು ಎದುರಿಸಿದ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ, ಸಮಾನತೆಯ ಹೋರಾಟ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಟೇಕರ್ಗಳಾದ ದೇವಮ್ಮ, ಕೃಷ್ಣ, ಸಿದ್ರಾಮ್, ಅಮೃತ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಶ್ರಯ ಕೇಂದ್ರದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಪಟೇಲ್ ಸಾಬ್, ಬಾಲಪ್ಪ, ಮುನ್ನಾ, ಭುವನ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದರು.
ಈ ಸಮಾರಂಭವು ಆಶ್ರಯ ಕೇಂದ್ರದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿ, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿತು.