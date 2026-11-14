ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮನವಿ

ಲಕ್ಷೆ÷್ಮÃಶ್ವರ,ನ ೧೪: ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲ್ಲೂರು ಅಮರಾಪುರ ಹಿರೇಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷೆ÷್ಮÃಶ್ವರಕ್ಕೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ವೇಳೆ ಬಸ್ ಬಿಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಡಿಪೋ ಕ್ಕೆ ಬಂದು ಡಿಪೋ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಾಟೀಲ್ ಶಿವಾನಂದ ಹಿರೇಮಠ ಮಾತನಾಡಿ ಈ ಮೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಲಕ್ಷೆ÷್ಮÃಶ್ವರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಮೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಡಿಪೋ ದ ಬಸ್ಸು ೧೦.೩೦ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಲಕ್ಷೆ÷್ಮÃಶ್ವರ ಡಿಪೋದಿಂದಲೇ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ವೇಳೆ ಈ ಮೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಬಸ್ ಬಿಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹಿರೇಮಠ, ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಬ್ಯಾಳಿ, ನಿಂಗರಾಜ್ ಹಳಿ,್ಳ ಗೊರವರ ಹಾಲೇಶ, ಕೆರೆಕೊಪ್ಪ ವಸಂತ್, ಸಂತೋಷ್ ಗಾಡಿ, ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ವಿಜಯ ಕುಮಾರ ಇಚ್ಛಂಗಿ, ನಾಗಲಕ್ಷಿ÷್ಮ ಪಾಟೀಲ್, ಕಾವೇರಿ ಗೊರವರ, ರಕ್ಷಿತಾ ತಳವಾರ, ಹೊಳಲಮ್ಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರಿದ್ದರು.