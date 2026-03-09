ಕಲಬುರಗಿ,ಮಾ.9-ಮಾರ್ಚ್ 2026: ಐಟಿಎಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯು 35 ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವೈಷ್ಣವಿ ಅಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಅಂಕಿತಾ ರೈನಾ ಶನಿವಾರ ಆಯಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.
ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಅಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ರೈನಾ ಜೋಡಿ ಡಬಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಹ ದೇಶಬಾಂಧವರಾದ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ನಿಟ್ಟೂರ ಮತ್ತು ಸೋಹಾ ಸಾದಿಕ್ ಅವರನ್ನು 6-2, 6-2 ಸೆಟ್ ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟರು. ಜತೆಗೆ 35 ಡಬ್ಲ್ಯುಟಿಎ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 1,762 ಡಾಲರ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ನಿಟ್ಟೂರ ಮತ್ತು ಸಾದಿಕ್ 23 ಅಂಕಗಳು ಮತ್ತು 895 ಡಾಲರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತರಾದರು.
ಮೂರನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ವೈಷ್ಣವಿ ಅಡ್ಕರ್ ಅವರು ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಜಸ್ಮಿನ್ ಗಿಂಬ್ರೆರೆ (ಡಬ್ಲ್ಯುಟಿಎ ಶ್ರೇಯಾಂಕ 430) ಅವರನ್ನು 6-3, 6-2 ಸೆಟ್ ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಆರಂಭಿಕ ವಿನಿಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಆಟಗಾರರು ಆರಾಮವಾಗಿ ಆಟವಾಡಿದ ನಂತರ, ಗಿಂಬ್ರೆರೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ವಿರಾಮವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು.
ನಂತರ ಅಡ್ಕರ್ ತಕ್ಷಣ ನಿಖರವಾದ ಬ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಗಿಂಬ್ರೆರೆ ಅವರ ಒಂದೆರಡು ಬಲವಂತದ ದೋಷಗಳು ಅಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು 5-3 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸುವವರೆಗೂ ಸೆಟ್ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು.
ಅಡ್ಕರ್ ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಆವೇಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರು, ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ನಿಂದ ಆಟವನ್ನು ಮುರಿದರು. ಗಿಂಬ್ರೆರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಸಮಗೊಳಿಸಿದರೂ, ಅಡ್ಕರ್ ಸೆಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆರಾಮವಾಗಿ ಪೂರೈಸುವ ಮೊದಲು 5-2 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು.
ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಅಂಕಿತಾ ರೈನಾ 4-6, 6-4, 6-2 ಸೆಟ್ ಗಳಿಂದ ಆರನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಥಾಸಪೆÇೀರ್ನ್ ನಕ್ಲೊ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ನೆಟ್ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ ನಂತರ ನಕ್ಲೋ ಆರಂಭಿಕ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು 6-4 ರಿಂದ ಗೆದ್ದರು.
ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ರೈನಾ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿರೋಧ ಒಡ್ಡಿದರು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 4-3 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿ ಸೆಟ್ ನಲ್ಲಿ 6-4 ರಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು. ರೈನಾ ಬೇಗನೆ ಸರ್ವ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸೆಟ್ ಗೆ ಆವೇಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಏಳನೇ ಗೇಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಕೆಗೆ 5-2 ಮುನ್ನಡೆ ನೀಡಿತು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು 6-2 ರಿಂದ ಗೆಲ್ಲಲು ಆರಾಮದಾಯಕ ಹಿಡಿತದೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಡಬಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು ವಾಡಿಕೆಯ ಸರ್ವೀಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ನಂತರ ಅಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ರೈನಾ ಕ್ರಮೇಣ ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ನಾಲ್ಕನೇ ಗೇಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿ ಮೊದಲ ಬ್ರೇಕ್ ಪಡೆದು 3-1 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಅವರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ನೆಟ್ ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯವು ನಿಟ್ಟೂರ್ ಮತ್ತು ಸಾದಿಕ್ ಅವರನ್ನು ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದು, ಅವರು ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು 6-2 ರಿಂದ ಆರಾಮವಾಗಿ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡರು.
ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ ಇದೇ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ನಂತರ, ಅಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ರೈನಾ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು 3-1 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಅಡ್ಕರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಹಿಡಿತದೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಅದನ್ನು 4-1 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು ಮತ್ತು ಈ ಜೋಡಿ ರ್ಯಾಲಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರು. ಅಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ರೈನಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರೈನಾ-ಅಡ್ಕರ್ ಜೋಡಿ 6-2, 6-2 ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.
