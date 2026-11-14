ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣಕ್ಕೆ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ

ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರ,ನ ೧೪: ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಬಡಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೂಲಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ರಾಷ್ಟಿçÃಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ೪ಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊAಡಿರುವ ಹೂಲಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಹೂಲಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊನ್ನಿದಿಬ್ಬ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗಿನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಾಸಕ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಪಾಟೀಲ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ನೇರೆವೇರಿಸಿದರು.
ಬಳಿಕ ಅವರು ಮತನಾಡಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವಂತಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕು. ಹಾಗೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಳಪೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂತಹದೇನಾದರೂ ಕಂಡುಬAದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಬಿಲ್ಲು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗುವುದೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಸೋ.ಸ.ಸ.ಕಾ.ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಮ.ಸ.ಸ.ಕಾ. ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ದೂರಪ್ಪನವರ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹುಲಮನಿ, ಪಿಡಬ್ಲೂಡಿ ಅಭಿಯಂತರ ಜಯಂತ ಗುಂಜಟ್ಕರ ಪಾಟೀಲ, ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ರೆಶ್ಮಾ ತಾವರಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ನೇಹಾ ಹಿರೇಮಠ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ ಶಿಲ್ಲೇದಾರ, ಅಶಪಾಕ ಹವಾಲ್ದಾರ, ಗ್ರಾಪಂ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ-ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ, ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇತರರಿದ್ದರು.