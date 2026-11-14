ಉಚಿತ ನೇತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶಿಬಿರ

ಲಕ್ಷೆ÷್ಮÃಶ್ವರ,ನ೧೪ ಪಟ್ಟಣದ ಡಾ.ಪಿಡಿ ತೋಟದ ಜ್ಯೋತಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಸಂಘ ತಾಲೂಕ ಔಷಧಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಸಂಘ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಶಂಕರ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಇವುಗಳ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ ರಾಹುಲ್ ತೋಟದ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ನೇತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಸಿಗೆ ನೀರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯ ಪಿ. ಡಿ. ತೋಟದ ಅವರು ಪಂಚೇAದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ ಸಂಬAಧಿಸಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಬಡವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸಿ ಆರ್ ಲಕ್ಕುಂಡಿಮಠಚAಬಣ್ಣಾ ಬಾಳಿಕಾಯಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ೧೫೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಅದರಲ್ಲಿ ೨೫ ಜನರನ್ನು ಶಸ್ತç ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಶಂಕರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಆಶಾ ತೋಟ ದ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅಂಬರೀಶ್ ಅಮರಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಆರ್ ಕಲಿವಾಳಮಠ ಮನು ಬಡಿಗೇರ ಬಿಸಿ ಶಿಗ್ಲಿ ಮಠ ಐಎಸ್ ಮಡಿವಾಳರ ಎಲ್ ಆರ್ ಮಲ್ಲಸಮುದ್ರ ಡಾಕ್ಟರ ಮನು ಬಡಿಗೇರ ನಾಗರಾಜ ಸೂರಣಗಿ ಎಸ್ ಜಿ ಕುಂಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರಿದರು.