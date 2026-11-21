ಹಾನಗಲ್,ನ.೨೧: ಕುಟುಂಬಗಳು ಮನೆ ಮಾಲಿಕತ್ವ ಹೊಂದುವAತಾಗಿರುವುದು ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿಎAದು ಶಾಸಕ, ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಾನೆ ಹೇಳಿದರು.
ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರನಬೀಡಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದಕಂದಾಯಗ್ರಾಮ, ಉಪ ಗ್ರಾಮಗಳ ಫಲಾನುಭವಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಮನೆ ಮಾಲಿಕತ್ವದ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಮನೆ ಮಾಲಿಕತ್ವದ ಹಕ್ಕು ಕಲ್ಪಿಸುವಮೂಲಕ ಅವರ ಬದುಕಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದನೆಲೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವಿಠ್ಠಲ್ ಚೌಗಲಾ ಮಾತನಾಡಿ,ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧಯೋಜನೆಗಳ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದುಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಪ್ರಮುಖಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಾನೆಅವರಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿಅತೀಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಪಡೆದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇದೀಗ ನೆಮ್ಮದಿ ಮೂಡಿದೆಎಂದರು.
ಗ್ಯಾರAಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬ್ಲಾಕ್ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯರು, ವಿವಿಧ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಸದಸ್ಯರುಇದ್ದರು.