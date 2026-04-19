Sunday, April 19, 2026
Home ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವ ಜಯಂತಿಗೆ ಶಂಕರಬಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಪ್ತ ಭಜನೆ

ಬಸವ ಜಯಂತಿಗೆ ಶಂಕರಬಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಪ್ತ ಭಜನೆ

Sanjevani_Newsroom
(ಸಂಜೆವಾಣಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಿಂದ)

ಬಳ್ಳಾರಿ, ಏ.19: ತಾಲೂಕಿನ ಶಂಕರಬಂಡೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 52 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ

ಸಪ್ತ ಭಜನೆ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು. ಈ ವರ್ಷ ಏ.13 ರಿಂದ ಈ ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾಗು ನೆರೆಯ ಆಂದ್ರ ಪ್ರದೇಶದ 35 ಹಳ್ಳಿಗಳ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗಳಿಂದ ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಶಿವನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯ ಭಜನೆ ದಾಸೋಹದೊಂದಿಗೆ.

ಕುಣಿತದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಭಜನಾ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ

ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಷ್ಟೇಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗಂಗಾಪೂಜೆಯ ಮೂಲಕ ಸಪ್ತ ಭಜನೆ ಮುಗಿಯಲಿದೆ. ನಂತರ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆಂದು ಭಕ್ತ ಸಮೂಹ ತಿಳಿಸಿದೆ.

