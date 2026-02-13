ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ

ಕಲಬುರಗಿ,ಫೆ.13-ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಪೆÇ್ರ. ಭಟ್ಟು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಹೇಳಿದರು.
ಕೇಂದ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ವಿಶ್ವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, “ವಿಶ್ವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ ದಿನವು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಶ್ರಮಿಸುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸುವ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.
ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ, ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಎಸ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗಳಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಜನರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡುವುದು, ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಸಬಲಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸೇವೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಅಂತರವನ್ನು ತುಂಬುವುದು ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಾಗಿವೆ,” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇಎಸ್ಐಸಿ ಸಂಯುಕ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, “ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಇಲಾಖೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. 1948ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಇಎಸ್ಐಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. 1948ರ ಇಎಸ್ಐಸಿ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಒಳಪಡುತ್ತಾರೆ. ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರರಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾತೃತ್ವ ರಜೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಎಸ್ಐಸಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವೇತನ ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ. ಗಾಯ ಮತ್ತು ಅಪಘಾತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವಿಮೆಯಡಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ,” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇಪಿಎಸ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಎಂ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, “ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಇಪಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯದಡಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಭಾರತ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆ (Pಒಗಿಆಖಙ) ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ,” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಎಸ್ಐಸಿ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ರಮೇಶ್ ರೈ, ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಡಾ. ಭಾರತ್ ಲಾಲ್ ಮೀನಾ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಪೆÇ್ರ. ಅಂಗಡಿ, ಪೆÇ್ರ. ಪಸೋಡಿ, ಪೆÇ್ರ. ಪಾಂಡುರಂಗ, ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಡೀನ್ ಹಾಗೂ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಪೆÇ್ರ. ಪವಿತ್ರ ಆರ್. ಅಲೂರ್ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಡಾ. ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಚೌಧರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಾನವನ್ನು ಹಾಡಿದರು. ಡಾ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು.
