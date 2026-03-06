ನವದೆಹಲಿ,ಮಾ.6-ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಡಾ.ನರೆಶ್ ರಾಥೋಡ್ ಮತ್ತು ರಾಥೋಡ್ನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಮತ್ತು ಹೆರಿಟೇಜ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ತಂಡವು ಮಾರ್ಚ್ 3 ರಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾಡ್ರ್ಸ್ನಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
“ದಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಬಂಜಾರಾ ಪ್ಯಾಚ್ವರ್ಕ್ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಆರ್ಟ್ವರ್ಕ್” ಅನ್ನು ರಚಿಸಲು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 10 ಅಡಿ ಅಡಿ 1 ಇಂಚು ಎತ್ತರ ಮತ್ತು 8 ಅಡಿ 7 ಇಂಚು ಅಳತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಕಲಾಕೃತಿಯು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಚ್ವರ್ಕ್ ತಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಬನ್ಜಾರಾ ಸಮುದಾಯದ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಕಲಾತ್ಮಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಮೇರು ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಂತಿಗಳು, ಸೂಜಿಗಳು, ಕನ್ನಡಿಗಳು, ನಾಣ್ಯಗಳು, ಕೌರಿಗಳು, ಪ್ಯಾಚ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಬನ್ಜಾರಾ ಹೊಲಿಗೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಬಂಜಾರಾ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕರಕುಶಲತೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಕಲಾಕೃತಿಯು ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಪರಂಪರೆಯ ದೃಶ್ಯ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೈಕ್ರೋ, ಸ್ಮಾಲ್ ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಂ ಉದ್ಯಮಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ವಿಕಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆಯೋಜಿಸಿದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆÇೀದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು, ಭಾರತದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕರಕುಶಲ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು.
ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಾ.ನರೆಶ್ ರಾಥೋಡ್ ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಕರಕುಶಲತೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡುವಾಗ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಂಜಾರಾ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಚ್ವರ್ಕ್ ಕಲೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಉಪಕ್ರಮವು ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಯು ತಂಡದ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ ಪರಂಪರೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
