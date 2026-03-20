Friday, March 20, 2026
ಕನ್ನಡ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮ್ಮೇಳನ: ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನ ಪ್ರಸ್ತುತಿ

ಕನ್ನಡ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮ್ಮೇಳನ: ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನ ಪ್ರಸ್ತುತಿ

Kalaburgi_Newsroom
ಕಲಬುರಗಿ,ಮಾ.20: ಇಲ್ಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಗುರುರಾಜ್ ಮುಕರಂಬಿ ಅವರ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಅಗಸರ್ ಅವರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕನ್ನಡ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ “ಕನ್ನಡ ಶಿಲಾಶಾಸನ ಅಕ್ಷರ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗೆ ವರ್ಗ ಅಸಮತೋಲನ-ಜಾಗೃತ ಆಳವಾದ ಕಲಿಕಾ ವಿಧಾನ” ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು.
ಇಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ, ಎನ್ ಇ ಪಿ 2020 ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಗುರುರಾಜ್ ಮುಕರಂಬಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

