ಸಂಶೋಧನಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ: ಪ್ರೊ.ಬಟ್ಟು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕರೆ

ಕಲಬುರಗಿ,ಫೆ.7-ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಿಯುಕೆಯ ಕುಲಪತಿ ಪೆÇ್ರ. ಬಟ್ಟು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಹೇಳಿದರು.
ಸಿಯುಕೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ನೈತಿಕತೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ತರಬೇತಿಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಇಂತಹ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು. ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೊಸದನ್ನು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರನ್ನು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ವಲಯವನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಬೇಕು. ಸಂಶೋಧನೆಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಬೇಕು. ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ನೈತಿಕತೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದನ್ನು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಲವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಧನಗಳಿವೆ. ಯುಜಿಸಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕನಿಷ್ಠ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ತಂದಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಿಯುಕೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಕಾಯದ ಡೀನ್ ಪೆÇ್ರ. ಜಿ. ಆರ್. ಅಂಗಡಿ ಅವರು ಯುಜಿಸಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, “ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆರಂಭಿಕರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲು ಇದನ್ನು ಬಹಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕುಲಸಚಿವ ಪೆÇ್ರ. ಆರ್. ಆರ್. ಬಿರಾದಾರ್, “ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕು. ಪ್ರಕಟಿತ ಕೃತಿಯು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಾಗಿರಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಅದು ಓದಲು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ತರಲು ಸಾಧ್ಯ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕೋರ್ಸ್ ಸಂಯೋಜಕ ಡಾ. ಪಿ. ಎಸ್. ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಮಾತನಾಡಿ “ಕೋರ್ಸ್ ಕಲಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾ. ರಾಜೀವ್ ಜೋಶಿ, ಡಾ. ಎನ್. ಸಂದೀಪ್ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
