ಗ್ಲೋಬಲ್ ಐಕಾನ್ ಬಿಜಿನೆಸ್, ಅಚೀವರ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್

ಕಲಬುರಗಿ,ಫೆ.2-ಜೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 1, 2026ರಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಐಕಾನ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮತ್ತು ಅಚೀವರ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ 2026 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಸಮಾರಂಭವು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ, ಸಮರ್ಪಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಗಾಯನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ಡಾ. ಸುರೇಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್. ನಾರೋಂಕರ್ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಖ್ಯಾತ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿ ಮಿಸ್ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಸಿಂಧೋಗಿ, ನೀಲಕಂಠರಾವ್ ಮುಲ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಗುರುರಾಜ್ ಬಂಡಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು.
ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ವೃತ್ತಿಪರರು, ಸಮಾಜಸೇವಕರು ಹಾಗೂ ಶುಭಾಶಯಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದರು.
