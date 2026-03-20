Friday, March 20, 2026
ಕಲಬುರಗಿ ಈದ್ಗಾ ಬಹಮೇನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈದ್-ಉಲ್-ಫಿತರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪರಿಶೀಲನೆ

ಈದ್ಗಾ ಬಹಮೇನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈದ್-ಉಲ್-ಫಿತರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪರಿಶೀಲನೆ

Kalaburgi_Newsroom
ಕಲಬುರಗಿ,ಮಾ.20-ಮುಂಬರುವ ಈದ್-ಉಲ್-ಫಿತರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಯಾಗಿ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಉತ್ತರ ಶಾಸಕಿ ಕನೀಜ್ ಫಾತಿಮಾ ಅವರು ಖದೀಮ್ ಈದ್ಗಾ ಬಹಮೇನಿಯಾಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
ತಮ್ಮ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶಾಸಕರು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಈದ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸುಗಮ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದಿ ಈದ್ಘಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಫರಾಜ್ ಉಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ, ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹ್ಮದ್ , ಕೆಎಂಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶೇಖ್ ಹುಸೇನ್ , ಸಾಜಿದ್ ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಕಾಪೆರ್Çರೇಟರ್‍ಗಳಾದ ಇರ್ಫಾನಾ ಬೇಗಂ, ಖಾಲಿದ್ ಅಹ್ಮದ್, ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅಸ್ಲಂ ಬಾಜೆ , ಹನೀಫ್ ಖಲೀಫಾ, ಹಾಜಿ ಶಬ್ಬೀರ್ ಅಹ್ಮದ್, ತುಲಾ ಭಾಯಿ, ಮತ್ತು ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಕಿರಂಗಿ, ವಾಜಿದ್ ಪಟೇಲ್ ಮುಂತಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮುದಾಯದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಆರ್‍ಜಿ ನಗರ ಪೆÇಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಸಹ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕೆಯುಐಡಿಎಫ್‍ಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಕೆಎಂಪಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

