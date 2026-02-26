ಬೆಂಗಳೂರು.ಫೆ೨೬:ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಏಪ್ರಿಲ್ ೧, ೨೦೨೬ ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ೨೦ ರಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ೯೫ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಕ್ಟೇನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಇಂಧನದ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವಾಲಯವು ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೭ ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ, ‘ಭಾರತೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬ್ಯೂರೋ (ಃIS) ವಿಶೇಷಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶೇಕಡಾ ೨೦ ರಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಮೋಟಾರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್) ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ೯೫ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಕ್ಟೇನ್ ಸಂಖ್ಯೆ (ಖಔಓ) ಹೊಂದಿರುವ ಇಂಧನವನ್ನು ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನು ಕಬ್ಬು, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಅಥವಾ ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲ್ಪಡುವ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಉರಿಯುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ.
ತೈಲ ಆಮದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ರೈತರಿಗೂ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕಬ್ಬು, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉಪಪನ್ನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
೨೦೨೩-೨೦೨೫ ರ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಇ೨೦ ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉದ್ಯಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಲೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ (ಶೇ. ೩-೭ ರಷ್ಟು) ಕುಸಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ರಬ್ಬರ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಭಾಗಗಳು ಬೇಗನೆ ಸವೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಇಂಜಿನ್ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕನಿಷ್ಠ ೯೫’ ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನ್ಢ್ಟ್ಜಿಸಿ ಅಥವಾ ‘ರಿಸರ್ಚ್ ಆಕ್ಟೇನ್ ಸಂಖ್ಯೆ’ ಎಂಬುದು ಇಂಧನದ ‘ಇಂಜಿನ್ ನಾಕಿಂಗ್’ (ಅಕಾಲಿಕ ದಹನ) ತಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಳತೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂಜಿನ್ನ ಒಳಗೆ ಇಂಧನವು ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಉರಿದಾಗ ‘ನಾಕಿಂಗ್’ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಶಬ್ದ ಬರುವುದು, ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನ್ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಆಕ್ಟೇನ್ ಎಂಬುದು ಇಂಧನದ ‘ಒತ್ತಡದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣ’ವಿದ್ದಂತೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಖಔಓ ಎಂದರೆ ಇಂಧನವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದಲ್ಲೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಥೆನಾಲ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಕ್ಟೇನ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು (ಸುಮಾರು ೧೦೮ ಖಔಓ) ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ. ೨೦ ರಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಾಕಿಂಗ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಜೂನ್ ೨೦೨೨ ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗಿಂತ ಐದು ತಿಂಗಳು ಮೊದಲೇ ಶೇ. ೧೦ ರಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣದ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತೇಜಿತಗೊಂಡ ಸರ್ಕಾರವು, ಶೇ. ೨೦ ರಷ್ಟು ಮಿಶ್ರಣದ ಗುರಿಯನ್ನು ೨೦೩೦ ರಿಂದ ೨೦೨೫-೨೬ ಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇ೨೦ ಇಂಧನ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.