ಚೀನಾದಿಂದ ರಹಸ್ಯ ಪರಮಾಣು ಸ್ಫೋಟಕ ಪರೀಕ್ಷೆ

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಫೆ.೮: ಪೂರ್ವ ಲಡಾಖ್ ನ ಗಾಲ್ವಾನ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪಡೆಗಳೊಂದಿಗಿನ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಘರ್ಷಣೆಯ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಚೀನಾ ರಹಸ್ಯ ಪರಮಾಣು ಸ್ಫೋಟಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
೨೦೨೦ ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಲ್ವಾನ್ ಕಣಿವೆ ಘರ್ಷಣೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ೨೦ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಚೀನಾ ಎಷ್ಟು ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸದಿದ್ದರೂ, ಗುಪ್ತಚರ ವರದಿಗಳು ಘರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ೪೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಥಾಮಸ್ ಜಿ ಡಿನಾನೊ ಅವರು ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ತಿಂಗಳುಗಳ ಯೋಜನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಗಾಲ್ವಾನ್ ಕಣಿವೆ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ದೃಢೀಕರಿಸದ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚೀನಾ ತನ್ನ ಶಸ್ತ್ರಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೬೦೦ ಪರಮಾಣು ಸಿಡಿತಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
“ಚೀನಾ ಪರಮಾಣು ಸ್ಫೋಟಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ, ನೂರಾರು ಟನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಇಳುವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಚೀನಾ ತನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಮರೆಮಾಚಲು ಭೂಕಂಪನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವಾದ ಡಿಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದೆ. ೨೦೨೦ ರ ಚೀನಾ ಜೂನ್ ೨೨ರಂದು ಅಂತಹ ಒಂದು ಇಳುವರಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿತು” ಎಂದು ಡಿನಾನೊ ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚೀನಾ ಡಿನಾನೊ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪರಮಾಣು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ನಿಶ್ಯಸ್ತ್ರೀಕರಣ ಕುರಿತ ಚೀನಾದ ರಾಯಭಾರಿ ಶೆನ್ ಜಿಯಾನ್ ಕೂಡ ಅಮೆರಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ಚೀನಾ ಪರಮಾಣು ಬೆದರಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ಚೀನಾ ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸುಳ್ಳು ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನು ಚೀನಾ ದೃಢವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
೨೦೧೦ ರಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯಾದ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗ್ರಹದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಿಂದ ಆವರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಪರಮಾಣು ಪಡೆಗಳು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿ