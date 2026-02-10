ಸೈಬರ್ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ

ನವದೆಹಲಿ,ಫೆ.10:- ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಂಧನಗಳ ಭೀತಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ, ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧದ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ನೈಜ-ಸಮಯದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅಂತರ-ಇಲಾಖೆ ಸಮಿತಿಯನ್ನು (ಐಡಿಸಿ) ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ (ಎಂಎಚ್ಎ) ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ನೇತೃತ್ವದ ನ್ಯಾಯಪೀಠವು 2025 ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16ರಂದು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಆರ್ ವೆಂಕಟರಮಣಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಂತರ-ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿತು ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿತು.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಹೊರಡಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಜತೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನೇಮಿಸಿದ ಅಮಿಕಸ್ ಕ್ಯೂರಿ ಮಾಡಿದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
ಜನವರಿ 12ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ದಳ (ಸಿಬಿಐ), ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಆರ್ ಬಿಐ), ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ (ಡಿಒಟಿ) ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಐಟಿ ಸಚಿವಾಲಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಬಹು-ಏಜೆನ್ಸಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, 76 ವರ್ಷದ ವಿಧವೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರನನ್ನು ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸೋಗು ಹಾಕುವವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ “ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಂಧನ” ಹಗರಣದ ಮೂಲಕ 1.64 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ವಂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಘಟಿತ ಮತ್ತು ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಗಳು ಇಂತಹ ಹಗರಣಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಡೆಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಗಳನ್ನು ಕೆಡವಲು ಸಂಸ್ಥೆ ಈಗ ಇಂಟಪೆರ್Çೀಲ್ ಚಾನೆಲ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಐ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯವು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆ) ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಇಲಾಖೆ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ (ಡಿಒಟಿ), ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ (ಎಂಇಎ) ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಸಮನ್ವಯ ಕೇಂದ್ರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಸಕಾಂಗದ ಅಂತರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು, ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಕಾಂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾದ್ಯಂತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿದೇಶಿ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಬಂದ ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ “ನಕಲಿ” ಕರೆಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವಲ್ಲಿ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಔಟ್ ರೋಮರ್ (ಸಿಐಒಆರ್) ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ, 2024 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಲ್ಲೇ ಸರಿಸುಮಾರು 1.35 ಕೋಟಿ ನಕಲಿ ಕರೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಸುಮಾರು 1.5 ಲಕ್ಷ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪಾಯಿಂಟ್-ಆಫ್-ಸೇಲ್ ಏಜೆಂಟರು ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ನೀಡುವುದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂಬತ್ತು-ಸಿಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ವಂಚಕರು ‘ಸಿಮ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳ’ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಕಾಯ್ದೆ, 2023 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಒಟಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.