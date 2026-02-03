ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಕೌಶಲ್ಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ:ಪ್ರೊ.ಬಟ್ಟು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ

ಕಲಬುರಗಿ,ಫೆ.3-“ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹಣಕಾಸಿನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಸಹ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಬಹುದು” ಎಂದು ಸಿಯುಕೆಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿ ಪೆÇ್ರ. ಬಟ್ಟು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಹೇಳಿದರು.
ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗವು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ “ಹಣಕಾಸು ವಲಯದ ಬದಲಾದ ಸನ್ನಿವೇಶ: ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು” ಎಂಬ ಒಂದು ದಿನದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು
ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ‘ಹಣಕಾಸು ಕ್ಲಬ್’ ಅನ್ನು ಸಹ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೂ ಉದ್ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಈ ಕ್ಲಬ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ, ಇದು ಎಂಬಿಎ ಮತ್ತು ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಯಾರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರದೆ ಭೌಗೋಳಿಕ-ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರ ಕೆಲಸವು ತುಂಬಾ ಸವಾಲಿನದಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ. ಅದರ ಬೆಲೆಯ ಚಲನೆಯನ್ನು ಊಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಹಣಕಾಸು ವಲಯವು ಹಲವು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆಗಾರರು, ಬ್ಯಾಂಕರ್, ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರು, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಬಹುದು. ಹಣಕಾಸು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ವ್ಯವಹಾರ ನಿಕಾಯದ ಡೀನ್ ಪೆÇ್ರ.ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿ ಪತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಪೆÇ್ರ. ಎ. ಎನ್. ವಿಜಯಕುಮಾರ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಎಂಬಿಎ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತರಗತಿಯ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಣಕಾಸು ಕ್ಲಬ್ ಅನ್ನು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ ಸಿದ್ಧ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್, ಪೆÇ್ರಜೆಕ್ಟ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವು ಈ ಕ್ಲಬ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಮೊದಲ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೋತಿಲಾಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಾಗೇಂದ್ರ ಎನ್ ವಿ ಮತ್ತು ಬಾಲಾಜಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನ ಅರಿಹಂತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಅನಿತಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ವಿವಿಧ ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಎಂಬಿಎ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಸ್ಟಿಪ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಸಾಹಿಲ್ ಶೇಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದರು, ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ಜೋಹೇರ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು, ಡಾ. ಶೈಲಜಾ ಕೊನೆಕ್ ವಂದಿಸಿದರು.
ಡಾ.ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಪೆÇ್ರ.ದೇವರಾಜಪ್ಪ, ಡಾ.ಗಣಪತಿ ಬಿ ಸಿನ್ನೂರ, ಡಾ.ಶಿವಕುಮಾರ ಬೆಳ್ಳಿ, ಡಾ.ರಂಗನಾಥ, ಡಾ.ಸಫಿಯಾ ಪರ್ವೀನ, ಡಾ.ಶುಷ್ಮಾ, ಡಾ.ಸುಜಾತಾ, ಡಾ.ಬಸವರಾಜ ಎಂ ಎಸ್, ಡಾ. ರಾಜಲಿಂಗಂ, ಡಾ.ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬೋನಾಳ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್ ಮಾಲ್ಜಿ, ಮೌನೇಶ, ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
