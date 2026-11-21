ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರ-೨೧ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿವೆ ಎಂದು ರಾಜಗುರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಕಲ್ಮಠ ಶ್ರೀ ಮಡಿವಾಲ ರಾಜಯೋಗಿಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ಸಪ್ತಾಹ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಲ್ಮಠ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪುರಾತತ್ವ ಸಂಗ್ರಹಾಲAiÀiಗಳು ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಆರ್.ಜಿ.ಎಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ ಇವರ ಸಂಯೊಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಿತ್ತೂರು ಅರಸರ ಸಮಾಧಿಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಈ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಂದದಿAದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮೇಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ದೇವಾಲಯ, ಸ್ಮಾರಕಗಳು, ಶಿಲ್ಪಗಳು, ಶಾಸನಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮೇಲ್ಲರ ಹೊಣೆ. ಭಾರತವೂ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಪರಂಪರೆ ಹೊಂದಿದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪಿಳಿಗೆಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು ನಮ್ಮೇಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಕ್ಯೂರೇಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ಸಪ್ತಾಹ ಕುರಿತು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು.
ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಎಸ್.ಬಿ.ದಳವಾಯಿ ಮಾತನಾಡಿ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಅವುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಕಸ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚಲ್ಲಬಾರದು. ಅವುಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡದೇ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವ ಕಲ್ಮಠಶ್ರೀಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೂರು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆಯುಕ್ತ ಶಂಕರಗೌಡ, ಕಿನಾವಿವ ಪ್ರೌಶುಂಪಾಲ ಡಾ. ಸಂಗೀತಾ ತೊಲಗಿ, ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಸಂಯೋಜಕ ವೀರೇಂದ್ರ ಬಡಿಗೇರ, ಪಿ.ಸಿ.ಶಿವಣ್ಣವರ ಸೇರಿ ಆರ.ಜಿ.ಎಸ್. ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಸರ್ವಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇತರರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.