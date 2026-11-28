ಕೋಲಾರ, ನ. 28- ನಗರದ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಶ್ರೀ ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸರ ೫೩೯ನೇ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಸಂಘಟನೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೆ.ಆರ್. ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಕನಕದಾಸರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅ.ಕೃ. ಸೋಮಶೇಖರ್, ಪೊಲೀಸ್ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣಗೌಡ, ಮಾಜಿ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಎ. ಪ್ರಸಾದ್ ಬಾಬು, ಕುರುಬರ ಸಂಘದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ. ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಕಿಲಾರಿಪೇಟೆ ಮುನಿಕೃಷ್ಣ, ಗೋವಿಂದರಾಜು, ಗೌರಿಪೇಟೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಎ.ಎಸ್.ಐ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್, ಕೆ.ಟಿ.ಎಸ್. ಮಂಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಾಗೂ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಬ್ರಮಣಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎನ್. ಪ್ರಕಾಶ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಿನ್ನಿ ವೆಂಕಟೇಶ್, ವಿ. ಜಗದೀಶ್, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಂದೀಶ್, ಸುಬ್ರಮಣಿ ನಾಗಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಮುಖಂಡರಾದ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಕೀಲುಕೋಟೆ ರವಿ, ಹೂವಳ್ಳಿ ನಂದೀಶ್, ಕಲ್ಲೇಶ್, ಶಿವಕುಮಾರ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.