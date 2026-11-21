ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ,ನ.೨೧: ನಗರದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಮಠದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶರಣ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಹೂಲಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ನುಡಿ ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಡಾ. ಡಿ.ಎಸ್. ಕರ್ಕಿ ೧೧೯ನೇ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೂಲಿ ಪ್ರಕಾಶನದಿಂದ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ವೀರಣ್ಣ ಮ. ಹೂಲಿಯವರು ಸಂಪಾದಿಸಿದ
ಶ್ರೀ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಮಠ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ' ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿವ್ಯ ಸಾನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಬಸವಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿ, ಮಹಾಕವಿ ಡಾ. ಕರ್ಕಿಯವರ ಜನಪ್ರಿಯ ಕವನಗಳಲಿ ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡ ದೀಪ’
ಎಂಬ ಕವನವು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅವರ ಕವನಗಳು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಅಂತಹ ಮಹಾನ್ ಕವಿಗಳ ಜನ್ಮದಿನದಂದೇ ಶ್ರೀ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಮಠದ ಪರಿಚಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿರುವುದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ವಿರೇಶ ಹಂಡಿಗಿ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ ಕರ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬಿ.ಎಸ್. ಮಾಳವಾಡ, ಕೆ.ಎಸ್. ಕೌಜಲಗಿ ಕರ್ಕಿಯವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.
ಮಹೇಶ ಹೂಲಿ, ವಿನಾಯಕ ಹೂಲಿ, ನುಡಿ ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ಸದಸ್ಯರು, ಹೂಲಿ ಪರಿವಾರದವರು, ಮಂಗಳವಾರ ಪೇಟೆಯ ಹಿರಿಯರು, ಹಿರೇಮಠ ಬಂಧುಗಳು, ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ರಾಚೋಟೇಶ್ವರ ಕುಬಸದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ನುಡಿ ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಏಕನಾಥ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಶರಣ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಹೂಲಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಬಸವರಾಜ ಹೂಲಿ ವಂದಿಸಿದರು.