ಲಕ್ಷೆ÷್ಮÃಶ್ವರ, ನ೨೦: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ರೈತರು ಮಲೆನಾಡಿನ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಬಯಲುಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಮಲೆನಾಡಿನ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯ ಬಹುದು ಎಂದು ತೋಟಗಾರಿಕೆಯ ಮಲೆನಾಡಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಯಾದ ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆದು ಈಗ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಲೂಕಿನ ಉಳ್ಳಟ್ಟಿ ಶಾಬಳಾ ಮುನಿಯನ ತಾಂಡಾ ಉಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಒಡೆಯರ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗೋನಾಳ ಸಿಗಲಿ ಸುರಣಿಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಡೆ , ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಿನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ರೈತರ ಸಾಹಸ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
ತಾಲೂಕಿನ ಉಳ್ಳಟ್ಟಿ ಶಾಬಳದಲ್ಲಿ ಯುವ ರೈತ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ತೋಟದವರು ತಮ್ಮ ೫ ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ೫ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಕೋಡದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯಧನವಿಲ್ಲದೆ ಈಗ ಬೆಳೆದಿರುವ ಅಡಿಕೆ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಈ ಹಿಂದಿನ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಮಲೆನಾಡಿನ ರೈತರು ಸಮೃದ್ಧ ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆದು ಐದಾರು ವರ್ಷ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಬಲಾಢ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ಬದಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಕೈಸುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರ ಮಲೆನಾಡಿನ ಅಡಿಕೆ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನೆಪವಡ್ಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸುಣ್ಣ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಣ್ಣಿ ಎಂಬAತೆ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ.
ರೈತ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ತೋಟದವರ ಅಡಿಕೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ವ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾಗಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಬೆಳದ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು ಈಗ ಗೊಂಚಲು ಗೊಂಚಲು ಅಡಿಕೆ ಬೆಟ್ಟದಗೊನೆ ನಳನಳಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಐದು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆದೆ ಈಗ ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಡಿಕೆ ಗೊನೆಗಳು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಬಯಲುಸೀಮೆ ರೈತರು ಮಲೆನಾಡಿನ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಲ್ಲರು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ನೆರವು ಇಲ್ಲ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡಿನ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟಿçÃಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಮಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಬೆಳೆ ಎಂದು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಮಗ್ರ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾಗಡಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.