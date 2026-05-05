Tuesday, May 5, 2026
Facebook Instagram Mail X Youtube
Home ಜಿಲ್ಲೆ ಯುವಕರು ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ

ಯುವಕರು ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ

By
Kalaburgi_Newsroom
-

ಗುರುಮಠಕಲ್:ಮೇ.೫: ಯುವಕರು ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ, ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ದೇಶದ ಚಕ್ರಾದಿಪತಿಗಳಾಬೇಕು ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚಟಗಳ ದಾಸರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ದಾಸರಾಗ್ತಿದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಸಾಧಕರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಏಳಿಗೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿ. ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ, ಶಿಸ್ತು, ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಸುಲೇಪೇಟೆ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ರಾಯಪ್ಪ ಡೋಣಗಾಂವ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಹರಿಜನವಾಡದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ ಘಟಕದಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಶಿಬಿರದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾರೊಂದಿಗು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಇಳಿಯಬೇಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧಕರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯುವಕರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಶಕ್ತಿ, ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ ಎಂದು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪ್ರೊ. ಜೆ.ವಿ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಕೆ. ದೇವಿದಾಸ್ ಅವರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ, ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದರು. ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಂಚಾಲಕ ಬಾಬುರಾಯ ದೊರೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಉತ್ತಮ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿಲಾಯಿತು. ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಶ್ರವಣಕುಮಾರ್
ಮತ್ತು ನಿಂಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಅನಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಮಹ್ಮದ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾಜಿ, ಮಹೇಶ್ ಚಂದಾಪೂರ, ಶ್ವೇತಾ ಎಂ.ಬಿ, ಬಿಚ್ಚಪ್ಪ. ಕೆ, ಕೃಷ್ಣ ಕೆ, ಬಾಲಪ್ಪ ಕಟ್ಟೆಲ್, ಸಂಗೀತಾ ನಾಗೂರ್, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಾಟೀಲ್, ಇಮ್ತಾಯಾಜ್, ಪ್ರೇಮಲತಾ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಪ್ರವೀಣ. ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಜ್ಯೋತಿ ಅವರ ತಂಡ ಶಿಬಿರ ಗೀತೆ ಹಾಡಿ, ಸನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಿಸಿ, ನಿರ್ಮಲ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ರಾಮುಲಮ್ಮ ವಂದಿಸಿದರು.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

© 2025 Copyright of Sanjevani. All Rights Reserved.