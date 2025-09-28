ಮನೆ ಕುಸಿತ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾದ ಯುವತಿ

ಯಡ್ರಾಮಿ: ಸೆ.28:ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಹತ್ತನೇ ವಾರ್ಡ್ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಯೊಂದು ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ನಿರಂತರ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಯಮನಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ಚಬನೂರ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಸಂಜೆ ಏಕಾಏಕಿ ಮನೆಯ ಗೋಡೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಇದರಿಂದ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಹೊರ ಬಂದು ನೋಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಹೊರ ಭಾಗ ಕುಸಿದಿತ್ತು. ಒಳಭಾಗ ಕುಸಿದಿದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಂಟು ಜನರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಆಪತ್ತು ತರುತ್ತಿತ್ತು. ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಆರ್ಐ ಮುತ್ತುರಾಜ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜಕುಮಾರ ಗುಬ್ಬೇವಾಡ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕಾಳಜಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆದು, ಬೀಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿನ ಜನರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಆಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.