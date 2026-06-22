ಕೈ-ಕಾಲು ಬಾಗಿಸಿ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದಷ್ಟೇ ಯೋಗವಲ

ವಿಜಯಪುರ “ಕೇವಲ ಕೈ-ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ, ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದಷ್ಟೇ ಯೋಗವಲ್ಲ. ದೇಹವನ್ನು ದಂಡಿಸುವುದೇ ಯೋಗವಾಗುವುದಾದರೆ, ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲರೂ ಯೋಗಿಗಳಾಗಿಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು,” ಎಂದು ಶ್ರೀ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ವಿಶ್ವಸ್ಥ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಕವಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಮ. ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
“ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶವು ಪುಣ್ಯ ಹಾಗೂ ಕರ್ಮಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯೋಗವು ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೂರಿದೆ. ಯೋಗಾಸನವನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ,” ಎಂದ ಅವರು, ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೂ, ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿಯೂ ಆದ ಇಂದಿರಾ ಶಿವಣ್ಣನವರು ಶಾಲೆಯ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಬೆಸೆಯುವುದೇ ಯೋಗ:ಶಾಲೆಯ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿ. ಎಂ. ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, “ಯೋಗ ಎಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಯೋಗ ಮ್ಯಾಟ್ ಮೇಲೆ ಬೆವರು ಸುರಿಸುತ್ತಾ ಮಾಡುವ ಕಸರತ್ತು ಅಲ್ಲ. ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಒಂದಾಗಿಸಿ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನು ಬೆಸೆಯುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಯೋಗ,” ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಬದುಕಿಗೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿ:ಶಾಲೆಯ ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಕೋಮಲ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, “ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೆಸೆಯಲ್ಲೇ ಯೋಗವನ್ನು ಕಲಿಯುವುದರಿಂದ ಸದೃಢ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಪತಂಜಲಿ ಮುನಿಗಳು ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಕೊಡುಗೆ ಅನನ್ಯವಾದದ್ದು. ಅವರು ತಿಳಿಸಿರುವ ಯಮ, ನಿಯಮ, ಆಸನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ, ಧಾರಣ, ಧ್ಯಾನ ಹಾಗೂ ಸಮಾಧಿ ಎಂಬ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದ ತತ್ವಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಸದೃಢತೆಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿವೆ,” ಎಂದರು.
ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದ ಕೆ. ವಿಶ್ವಾಸ್, ಮಾತನಾಡಿ, ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೇರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತನ್ನಿ:”ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಫಲವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಯೋಗವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ, ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಓದಿ ನನ್ನಂತೆ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತರಬೇಕು ಎಂದರು.
ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಪ್ರದರ್ಶನ:
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಗುರುಗಳಾದ ಭಾರತಿ ಪ್ರಭುದೇವ್ ಮತ್ತು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಯೋಗಾಸನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.
ಈ ಯೋಗೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರುಗಳಾದ ಪೆದ್ದಣ್ಣ, ಕೇಶವ ಮೂರ್ತಿ, ಆರ್.ಕೋಮಲ, ದೀಪ, ಅರುಣ, ವೇದಿಕ, ಪಾರ್ವತಮ್ಮ, ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಹಾಗೂ ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು.