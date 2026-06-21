ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಅವಶ್ಯಕ : ಯೋಗಾಚಾರ್ಯ ನಾಯ್ಕ್

ಔರಾದ್ :ಜೂ.೨೧: ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿಡಲು ಯೋಗ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯೋಗಾಚಾರ್ಯ ರಾಜಕುಮಾರ ನಾಯ್ಕ್ ಹೇಳಿದರು.
ಪಟ್ಟಣದ ಅಮರೇಶ್ವರ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಯೋಗ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ವಿವಿಧ ಯೋಗಾಸನ ಹಾಗೂ ಅದರ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದರು,
ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ದೊರೆಯುವುದಲ್ಲದೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಗೂ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಯೋಗ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಜೀವನಶೈಲಿ ಸಂಬAಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.
ಯೋಗವು ಕೇವಲ ವ್ಯಾಯಾಮವಲ್ಲ, ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬದುಕಿನ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟರೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಹಾಗೂ ಸಮೃದ್ಧ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಸರ್ವ ರೋಗಕ್ಕೂ ಯೋಗ ಔಷಧಿ ಯಾಗಿದೆ ಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಔಷಧಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಾದ ಡಾ.ವೈಜಿನಾಥ ಬುಟ್ಟೆ, ಕಲ್ಯಾಣರಾವ ದೇಶಮುಖ, ಗುರುನಾಥ ವಡ್ಡೆ, ಗುರುನಾಥ ವಟಗೆ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ರೇವಣ್ಣಯ್ಯ ಮಠ, ಹಣಮಂತರಾವ, ಶರಣಪ್ಪ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ, ಗೌರವ ದೇಶಮುಖ, ಧನರಾಜ ಶಿಂಧೆ, ಅಮರಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಥಾವರಮಠ, ಶಿವಶರಣ, ಶಶಿಕಾಂತ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.