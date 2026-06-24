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ಯೋಗ ಏಕಾಗ್ರತೆ, ರಕ್ತಸಂಚಾರ, ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ

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Kalaburgi_Newsroom
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ಬೀದರ್, ಜೂ 24:ಉಸಿರಾಟದ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿ. ಇದು ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ದತ್ತಾತ್ರೀ.ಆರ್.ಮೇದಾ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

 ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ 2026ರ ಜೂನ್ 21 ರಂದು ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ, ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

 ಕಾರಾಗೃಹದ ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ ಇದು ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿ. ಇದು ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ, ರಕ್ತಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾರಾಗೃಹದ ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೈಲರಗಳಾದ ಶಶಿಧರ ಬಡಿಗೇರ ಹಾಗೂ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ.ಕೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಸುರೇಶ ಟಾಳೆ ಹಾಗೂ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಶಿವಾನಂದ ಮಡಿವಾಳ ಅಲಿಯಂಬರ, ಕಾರಾಗೃಹದ ಬಂದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

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