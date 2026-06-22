ಎಸ್.ಕೆ.ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗಾದಿನಾಚರಣೆ

ತಾಳಿಕೋಟೆ:ಜೂ.೨೨: ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ ಖಾಸ್ಗತೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ರವಿವಾರರಂದು ಅಂತರಾಷ್ಟಿçÃಯ ಯೋಗ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.
ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ, ಯೋಗದ ವಿವಿಧ ಭಂಗಿಗಳು, ಗೋಮಕಾಸನ, ಪದ್ಮಾಸನ, ವಜ್ರಾಸನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಒಳಗೊಂಡು ವಿವಿಧ ಆಸನಗಳನ್ನು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ನವೀನ ಕುಮಟಗಿ ಅವರು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಆರ್.ಎಸ್.ಬೂದಿಹಾಳ, ಎ.ಎಚ್.ಹೂಗಾರ, ಆರ್.ಜಿ.ರಾಠೋಡ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ, ಶಾಲಾ ಸಂಸತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುನೀಲ ಪಾಟೀಲ, ಒಳಗೊಂಡು ಗುರುಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಭೋದಕೇತರ ವರ್ಗದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ತಾಳಿಕೋಟೆ:ಜೂ.೨೨: ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ ಖಾಸ್ಗತೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ರವಿವಾರರಂದು ಅಂತರಾಷ್ಟಿçÃಯ ಯೋಗ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.